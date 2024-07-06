الحبس الاحتياطي وتنفيذ التوصيات على مائدة الحوار الوطني اليوم

أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع اليوم، مهم، مشيرين إلى أنه يناقش حزمة من الموضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والقضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار تقدم بحزمة توصيات بالمراح السابقة، ويبحث اجتماع اليوم وسائل تفعيلها على أرض الواقع، حتى يرى المواطن على أرض الواقع نتيجة للحوار الوطني.

ولفتت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو أمناء الحوار إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي تأتي على رأس أولويات اجتماع المجلس اليوم.

استكمال مناقشات الحوار الوطني

بدروه أكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، أن اجتماع اليوم يستكمل مناقشات قضايا الحوار الوطني، التي لم تناقش، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي، فيما قال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء إن اجتماع اليوم يأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن جدول الأعمال سيركز على فكرة تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة.

الأحداث الإقليمية والدولية

وأشارت ريهام باهي، عضو مجلس الأمناء، إلى أن اجتماع اليوم يتطرق لعدد من القضايا الخاصة بالأحداث الاقليمية والدولية.

وقالت أميرة صابر، عضو أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع اليوم، مهم ومؤسس خاصة بعد الإعلان عن التغيير الحكومي الجديد منذ أيام.