تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يرصد التحولات في أوروبا بعد انتخابات بريطانيا وفرنسا

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بعد انتخابات بريطانيا وفرنسا.. العالم يترقب شكل سياسات البلدين الخارجية».

وأشار التقرير، إلى أن أوروبا على أعتاب مرحلة جديدة، بحسب ما تشير التوقعات في فرنسا وبريطانيا، في ضواء التغيرات السياسية التي تشهدها أهم قوتين في أوروبا جراء نتائج الانتخابات التشريعية، لذا يترقب العالم التحولات في السياسة الخارجية للبلدين المرحلة المقبلة.

حزب العمال البريطاني حرص قبل وصوله إلى السلطة للتأكيد على اتباع سياسة خارجية أكثر واقعية، نظرا لإدراكه حجم المتغيرات التي فرضت على العالم، ويتطلع رئيس الوزراء البريطاني كريس كارمر، الذي نجح في إنهاء حكم المحافظين، بعد 14 عاما، إلى استعادة بريطانيا مكانتها على الساحة الدولية بعد أن تراجعت في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتصبح حرب غزة وأوكرانيا اختبارا حاسما للحكومة البريطانية الجديدة، وتعهد حزب العمال بالاعتراف بدولة فلسطين عبر مفاوضات تقود لحل الدولتين، كما أكد على استمرار دعم بلاده المطلق لأوكرانيا.

وفي فرنسا تظل الحربان نقطة خلاف في الانتخابات الراهنة، إذ تباينت الرؤى بين الأحزاب اليمينية ومعسكر الوسط وتحالف اليسار، حول الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.