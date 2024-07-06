مقابلة حاسمة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية.. وصفت بـ«موعد مع الطبيب»

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا وهجوم من الأمريكيين والحزب الديمقراطي بشأن قدرته العقلية ولياقته لقيادة البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى، في الانتخابات المقرر لها في الخامس من نوفمبر المقبل، التي ينافس فيها «بايدن»، ضد الجمهوري دونالد ترامب، كما ازدادت حدة الانتقادات بعد أدائه الأخير في المناظرة التاريخية بينهما.

وفي محاولة لإثبات لياقته وقدرته العقلية، سيجرى الرئيس الأمريكي لقاء خاص مع قناة «ABC» الأمريكية، وقبل ساعات من المقابلة المنتظرة، يرى السياسيون والإعلامين الأمريكيون، أن المقابلة هي الاختبار الحقيقي لقدرات الرئيس الأمريكي، في وقت، يجد فيه صعوبة في الاستماع للأسئلة وإعطاء الأجوبة.

اختبار لقدراته العقلية

وأكد العديد منهم، أن مقابلة «بايدن» أيضًا أصبحت بمثابة موعد مع الطبيب، واختبار لقدراته العقلية.

وقبل ساعات من المقابلة، أكد الرئيس الأمريكي في حشد لمناصريه بولاية ويسكونسن، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي.

موعد مقابلة الرئيس الأمريكي

وتُجري المقابلة التي أجراها جو بايدن مع الإعلامي جورج ستيفانوبولوس، مع شبكة «ABC NEWS» الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة المقبلة عبر البث المباشر للشبكة الأمريكية على يوتيوب بالضغط هنــــــا.