أول قرار من محافظ الإسماعيلية الجديد لخدمة المواطنين.. تعرف عليه

وجه اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد، اليوم الأحد بسرعة تطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية داخل المدينة، إذ يأتي ذلك في أول قرار له بعد توليه المنصب رسميا، بعد إجراء حركة المحافظين، لافتا إلى أنه كلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسرعة تطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية.

وشدد محافظ الإسماعيلية الجديد في بيان له على ضرورة مُتابعة تنفيذ دورة جمع القمامة النهارية في ساعات الصباح الأولى، وتكثيف أعمال النظافة العامة بكل أرجاء المحافظة لاستعادة جمال المدينة.

جلال يلتقي العاملين بديوان المحافظة

وتفقد محافظ الإسماعيلية، عدد من الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة؛ للتعرف على الموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بإدارات الديوان العام رافقه فيها اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، استمع فيها إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة.

ووجه جلال العامين بالإدارات ببذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.