قيادي بـ«العدل»: مصر حريصة على حقن دماء السودانيين ووقف الصراع بين جميع الأطراف

ثمن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، جهود القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، وسعيها الدؤوب لاحتواء الأزمة السودانية وإرساء السلام والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق.

وقف الحرب في السودان

وقال «بدرة»، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة ومضنية على كل المستويات لحقن الدماء وتحقيق ركائز السلام والحفاظ على مقدرات الأشقاء السودانيين، واعتبارها مصيرا مشترك، موضحا أن رعاية مصر لمؤتمر «معاً لوقف الحرب في السودان» يكشف عن دورها المحوري كقوة إقليمية رائدة تسعى جاهدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مُنوها بالتزام مصر الكامل بدعم الشعب السوداني في محنته، وإيجاد حلول سلمية تُنهي الصراع وتُعيد الأمن والاستقرار إلى السودان.

التزام مصر بدعم السودان

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن القيادة السياسية المصرية حريصة على لم شمل وجمع القوى السياسية والوطنية السودانية على مائدة الحوار، وهي خطوة جادة نحو تحقيق التوافق الوطني وإيجاد أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن التزام مصر بدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة يبرهن على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر على وحدة السودان واستقراره وازدهاره.

وأكد أن مصر تستهدف بما لا يدع مجالا للشك إرساء السلام ووقف الصراع حتى يجتاز السودان الشقيق الأزمة بفضل إرادة شعبه، وبفضل الدعم الإقليمي والدولي سينجح في تجاوز هذه المحنة.