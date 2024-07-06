وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن موقع «فرصنا» عن وظائف خالية بالتجمع الخامس في مجال الهندسة والديكورات، برواتب 10 ألف جنيه، وذلك في إطار الحرص على توفر فرص عمل للشباب.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروطها والحقوق والمميزات وكيفية التقديم فيها، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة أرت كلادينج للواجهات الحديثة والديكور شبابا للعمل في وظائف منسق مبيعات منسق مبيعات - sales coordinator وعلاقات عامة، بالشروط التالية:

- خبرة متتوسطة من 3 لـ5 سنوات.

- مطلوب ذكور وإناث.

- مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

- السن من 24 لـ 35 سنة.

- مستوى جيد بالحاسب الآلي وجيد جدا في مايكروسوفت أوفيس.

- مؤهل عال.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على رواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات.

- توفير تأمينات اجتماعية.

- يوجد حوافز أداء.

المهام المطلوبة

- مهارات تواصل عالية واحترافية.

- سرعة الاستجابة للعملاء والتنسيق الداخلي للمهام.

- يجيد كتابة عروض الأسعار باللغتين الإنجليزية والعربية.

- يجيد استخدام برامج ماكروسرويوفت أوفيس.

- يجيد تنسيق الاجتماعات وتسجيلها باحترافية.

- يجيد مهارات التفاوض.

- يجيد إنشاء واستخدام السجلات الالكترونية.

- يجيد مهام منسق المبيعات.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف عن طريق الدخول على موقع فرصنا من هنـــــــــــــا، وتسجيل الدخول، وملء البيانات المطلوبة.