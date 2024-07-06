وظائف خالية برواتب تصل لـ15 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلن موقع «فرصنا» وظائف خالية في مركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إحدى الشركات العاملة بمجال المسستلزمات الطبية، وذلك برواتب 15 ألف جنيه.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة وهي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة الشوربجي للمستلزمات الطبية شبابا للتعيين في تخصص فني حقن بلاستيك وذلك بالشروط التالية:

- خبرة بدرجة مدير أو مشرف من 5 حتى 15 سنة.

- مطلوب ذكور فقط.

- لا يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.

- السن من 25 لـ40 سنة.

- خبرة بالحاسب الآلي وما يكروسوفت أوفيس.

- لا يشترط الحصول على مؤهل معين.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على رواتب تبدأ من 8 آلاف وتصل 15 ألف جنيه.

- بدل تغذية.

- يحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير مواصلات.

- توفير تأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم في الوظائف

يمكن التقديم في الوظائف عن طريق الدخول على موقع فرصنا وتسجيل الدخول، وملء البيانات المطلوبة.