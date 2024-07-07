وظائف شاغرة في الوحدة المحلية لمدينة فوه بكفر الشيخ.. المستندات المطلوبة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، عن حاجتها لعدد 3 مهندس «مدني - تخطيط عمراني - عمارة»، للعمل بالوحدة المحلية بنظام الأجر اليومي «سركي يومية»، طبقاً للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وطالبت الوحدة المحلية، في بيان لها، المهندسين الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة التقدم بطلب باسم اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، في موعد غايته أسبوع من تاريخه مرفقاً به «صورة بطاقة الرقم القومي - رقم المحمول - شهادة ميلاد - صورة من المؤهل - صورة من المؤهل الأعلى إنّ وجد».

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، أنّه سيتم استكمال باقي الأوراق للمقبولين من خلال اللجنة المُشكلة لهذا الغرض.

خطة تشغيل السيارات المتنقلة للمركز التكنولوجي بقرى مركز فوه

وفي سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه خطة تشغيل السيارات المتنقلة للمركز التكنولوجي بقرى مركز فوه، وذلك لتلقي طلبات التصالح وكل أنواع التراخيص، بالإضافة إلى باقي الخدمات التي تُقدمها السيارة، طبقاً للجدول التالي:

1- الأحد 7 يوليو 2024: قرية شمشيرة التابعة لقرية سنديون.

2- الاثنين 8 يوليو 2024: قرية أبو دراز.

3- الثلاثاء 9 يوليو 2024: العزبة الكبيرة - عزبة فؤاد رجب - توابع المدينة.

4- الأربعاء 10 يوليو 2024: قرية عربان التابعة لقرية قبريط.