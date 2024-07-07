وظائف جديدة في جامعة المنصورة.. التقديم يبدأ من اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة المنصورة وتشمل «أمين الجامعة، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، ومدير عام المدن الجامعية، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومدير عام العلاقات الثقافية».

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «تاريخ الميلاد والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة والجزاءات والخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن 3 سنوات سابقة وانجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق (8) أسطوانات مدمجة (CD) من المقترح.

5- على أن يرفق بالطلب عدد (1) أصل، وعدد (7) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

طريقة التقديم

وعلى راغبي التقدم للوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض في الأمانة الفنية للجنة، اختيار شغل وظائف الإدارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة).

مواعيد التقديم

من 7 يوليو وحتى 7 أغسطس 2024.