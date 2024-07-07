محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس التعاون المشترك وخدمة المواطن

قال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد، إن هيئة قناة السويس، تعد أحد أهم شرايين التنمية في مصر، وإحدى المٌؤسسات الوطنية العريقة في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

قناة السويس لها دور كبير في التنمية

وأضاف جلال خلال استقباله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لها دور كبير وتاريخي متمنيًا مزيدًا من النجاح والتوفيق والنماء للهيئة واعتزازه بهذه الزيارة.

وبحث محافظ الإسماعيلية مع الفريق أسامة رييع تعزيز سُبل التعاون والعمل المشترك بين محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، لخدمة مواطني الإسماعيلية، مشيدا بالدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم محافظات القناة كشريك رئيسي في دفع عملية التنمية بالمحافظة.

جلال يتفقد القطاعات الخدمية بالمحافظة

واستهل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد، عمله في ديوان المحافظة اليوم الأحد أول أيام العمل رسميا، بتفقد إدارات العمل، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لحل مشاكل المواطنين.