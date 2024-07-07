أيام قليلة وتعلن مديرية التربية والتعليم نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية، بعد انتهاء التقديم؛ لبدء استقبال أوراق الطلاب في جميع المدارس داخل أحياء الإسماعيلية الثلاث والمراكز التابعة الإدارات التعليمية الموزعة على المراكز السبع.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية التربية والتعليم يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق مــن هنــا.

ويمكن لأولياء الأمور متابعة العملية بمشاهدة الفيديو المختصر عن طريق التقديم والاستعلام المثبت في الصفحة أو متابعة الخطوات بالدخول بالرقم القومي لولي الأمر وتسجيل الدخول للاستعلام عن النتيجة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب مصادر في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، فإن موعد التقديم في تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية تم إغلاقه في 30 يونيو الماضي وبدأت الإدارة في العمل على فحص الأوراق.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 في محافظة الإسماعيلية خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو على أن يبدأ تسليم الملفات إلى المدارس المختلفة.