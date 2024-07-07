رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة مدير إدارة

بدأت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مُدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية، اليوم الأحد أعمالها، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق السابق.

اختيار أفضل العناصر

وأكد «القاصد»، أن جامعة المنوفية تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية والإشرافية ممن لديهم القدرة على تطوير مُعدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وأضاف «القاصد»، أن اللجنة استقبلت اليوم 45 من المتقدمين لوظيفة 12 مدير إدارة وهي:

1 - مدير إدارة صيانة المباني بالإدارة العامة للصيانة

2 - مدير إدارة ورش النجارة بالإدارة العامة للورش وتشغيل وسائل النقل

3 - مدير إدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة للشئون الطبية

4 - مدير إدارة الشئون البيطرية بالإدارة العامة للمزارع - كلية الزراعة

5 - مدير إدارة شئون اتحاد الطلاب والأسر الطلابية - الإدارة العامة لرعاية الشباب

6 - مدير إدارة الاستاد والمنشئات الرياضية - الإدارة العامة لرعاية الشباب

7- مدير إدارة رعاية الشباب - كلية الاقتصاد المنزلي

8- مدير إدارة رعاية الشباب - المعهد الفني للتمريض

9- مدير مدينة العلوم طالبات - الإدارة العامة للمدن الجامعية

10- مدير مدينة طالبات منوف الإدارة العامة للمدن الجامعية

11 - مدير إدارة المعامل - كلية الصيدلة

12 - مدير إدارة المعامل - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية