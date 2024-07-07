نورهان تشيد بمسرحية عامل قلق: «حالة بهجة من أول لحظة حتى آخر دقيقة»

أشادت الفنانة نورهان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بالعرض المسرحي «عامل قلق»، بطولة الفنان سامح حسين والذي يعرض على مسرح البالون.

ونشرت «نورهان» مجموعة صور من العرض المسرحي معلقة: ذهبت لمشاهدة هذا العرض المسرحي البديع (عامل قلق) على مسرح البالون وكنت في حالة من النشوة والبهجة والسعادة المتناهية من أول لحظة حتى آخر دقيقة، ضحكت جدا جدا وبصوت عالي طفولي جدا وبشكل متواصل في مناطق مختلفة على مدار العرض».

وتابع: «من وجهة نظري المتواضعة جدا كمشاهدة للمسرح ليس أكثر، العرض تجسيد مثالي لما خلق الفن من أجله وهو الامتاع وإرساء المثل والمبادئ والأخلاقيات بأسلوب بعيد عن الخطابة والوعظ، خاصة أنه من بطولة معشوق الأطفال والأب القدوة ومثل أعلى العائلات، المعروف ببراءة وعفوية اختياراته والرقي الأخلاقي فيها ومخاطبته للأسرة بكل أفرادها، النجم الخلوق الجميل سامح حسين، وإخراج الراقي نصير الجمال الأول المخرج المبدع إسلام إمام».

وأضافت: «كان الديكور بديعا وكانوا الوجوه الجدد في منتهى التألق واللطف والانطلاق والتحرر والكوميديا والشطارة ويسهل ملاحظة أن النجم ذو نفسية سوية لا يغار من أحد ولا يقلص أدوار أحد، على العكس، وكأنه يفسح لهم المجال ليتألقوا بجانبه بفرحة حقيقية بهم ولهم.. فكرة المسرحية في منتهى العذوبة على بساطتها لدرجة جعلتني أتساءل هي ليه صحيح الفكرة دي مش موجودة في الواقع؟ وتناولها سهلا وسلسا وعميقا في الوقت نفسه إزاي معرفش بمهارة وإبداع إسلام إمام أيضا.. رأيي المتواضع كمجرد مُشاهدة والحمد لله إني لست أكثر من ذلك، عرض بديع قوموا فورا دلوقتي وخدوا ولادكم أيا كانت أعمارهم وروحوا.. النهاردة الساعة 8 ونص تكونوا هناك وهايكون أصح قرار اخدتوه في مصلحة الحالة النفسية والترابط الأسري ولم العيلة».

وتابعت: «هاتقضوا (كواليتي تايم) وهاتضحكوا جامد جدا، وتسمعوا موسيقى حلوة مفيهاش تلوث سمعي ولا ألفاظ ولا تسمع أذانكم ولا أذان أولادكم ما يخدش حيائها أبدا، وهاتشوفوا تعبير حركي واستعراضات مبهجة وملابس جميلة ومتحفظة لا تخدش عيون احد ولن ترى أعينكم سوى الجمال وهاتخرجوا بمواضيع تتكلموا فيها مع بعض ومع الولاد تخليهم يفكروا في الصح والغلط والضمير والحرية والمادية والإنسانية والحق والجمال».

واختتمت: «أنا عن نفسي هاروحها مالا يقل عن 10 مرات كمان، وهاخد كل الطلبة بتوعي من أطفالي في المدارس وورش الدراما، مثلما أخذت إحدى طالباتي الموهوبات مريم معي في هذا اليوم ورأيت منها سعادة بالعرض كنت أتوقعها ووجدتها فعلا، لما يشوفوها هايعرفوا قيمة الفن لما يتم استخدامه صح ممكن يعمل معجزات قد إيه وإزاي بيغير اختيارات بني آدمين، ويصحح أفكار الناس، ويأخذهم من الحيرة والتشتت إلى بر الأمان بسهولة ويسر».