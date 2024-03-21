نورهان منصور: حققت حلم من أحلام حياتي بالمشاركة في إمبراطورية ميم

أكدت نورهان منصور سعادتها بردود الفعل التي تصلها عن شخصية هايدي التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض في الموسم الرمضاني.

نورهان منصور تتحدث عن تفاصيل شخصيتها في امبراطورية ميم

وتابعت نورهان في تصريحات صحفية قائلة: «شخصية هايدي في مسلسل إمبراطورية ميم رشحني لها المخرج محمد سلامة، ووجدت أنها جريئة وقوية وسيتفاعل معها الجمهور، وهو ما جعلني أشعر أنها ستكون إضافة لي لأني لم أقدمها من قبل، وبالفعل تلقيت ردود أفعال كانت أكثر من جيدة وسعدت كثيرا بها وأهلي كانوا مندهشين من هايدي كثيرا وطريقتها مع مُختار أبو المجد والذي يقوم بدوره النجم خالد النبوي».

وأضافت نورهان قائلة: «تحمست أيضا للعمل لأنه من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس فأنا مغرمة بكتاباته منذ الصغر، وكان حلم من أحلام حياتي التمثيل في عمل من كتابته، كما أن معظم مشاهدي مع خالد النبوي والتمثيل أمامه مميز جدًا، لأن لديه تفاصيل يضعها في الشخصية بشكل مبهر طول الوقت، ولذلك أركز دائما أثناء العمل معه، فهناك فرق كبير بين الشخصية في الإسكرببت وبين أدائه، وقدرته على وضع هذه التفاصيل بسلاسة في أدائه للشخصية».

نورهان منصور تتحدث عن تعاونها مع خالد النبوي في إمبراطورية ميم

وعن كواليس العمل، قالت نورهان: «كانت أكثر من رائعة، فهي تتمتع بالانضباط والالتزام والهدوء، فالفنان خالد النبوي له هيبة، كما أنه يترك للمخرج مساحته ليقول رأيه، ويساعدني في الإيفيهات التي أقدمها، خاصة أن شخصية هايدي ليست صعبة وقريبة من القلب والتحضير لها كان سهلا، ولذلك اعتبرها من التجارب المميزة بالنسبة لي، وأنا سعيدة بالعمل مع المخرج المتميز محمد سلامة الذى استمتعت معه، لأنه مخرج موهوب، كما أن شركة أروما المنتجة للعمل والشركة المتحدة وفرتا كل الإمكانيات لظهور العمل على الشاشة بشكل يليق بالدراما المصرية».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وتشارك نورهان منصور بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يُذكر أنَّ نورهان شاركت من قبل في مسلسل «نصيبي وقسمتك -بدلة جديدة» ومسرحية اللوكاندة مع أشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر.