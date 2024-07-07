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أمين الفتوى: يجوز الحلف بالنبي والحنث به يستوجب كفارة يمين

كتب:

منى صلاح
07:16 م | الأحد 07 يوليو 2024
الشيخ محمد كمال- خلال استضافته على شاشة قناة «الناس»

الشيخ محمد كمال- خلال استضافته على شاشة قناة «الناس»

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول: «هل يجوز الحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟».

وأضاف «كمال»، خلال تغطية خاصة للهجرة النبوية المباركة، اليوم الأحد: «من حلف بغير الله فقد ِأشرك، فهذا حديث ليس على الإطلاق، فالله سبحانه وتعالى أقسم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ».

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء: «عند الحنابلة يجوز القسم بسيدنا النبي والحنث به عليه كفارة يمين، فالقسم والنبي وبالنبي وحياة النبي، كل ده حلف يجوز بالنبي».

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