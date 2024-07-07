«التعليم» تنفي وجود صفحة للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي «وزارة التربية والتعليم المصرية».

ونفت الوزارة ما يجرى تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.