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أول تعليق من «التعليم» على صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
04:16 م | السبت 06 يوليو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 ووجود أسئلة تعجيزية وغير مفهومة.

أسئلة الكيمياء للثانوية العامة وفقا للمواصفات 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة المكلفة بمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل بدء التصحيح راجعت أسئلة الكيمياء لشعبة العلمي وتأكدت من خلو الامتحان من أي أخطاء، مشددة على أن الأسئلة جاءت وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية والمستويات العقلية المختلفة. 

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مادتي الكيمياء والجغرافيا وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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بقلم أميرة فكري