«التعليم»: امتحان الجفرافيا للثانوية العامة يخاطب جميع المستويات العقلية

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عن وجود أخطاء بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 في الخرائط، فضلا عن وجود أسئلة غامضة وغير مفهومة بالامتحان.

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة بلا أخطاء

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الإجابة لامتحان مادة الجغرافيا قبل بدء عملية التصحيح، أكدت أن أسئلة الامتحان وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية والمستويات العقلية المحددة.