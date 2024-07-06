قرارات جديدة من «التعليم» بشأن واقعة امتحانات لجنة الدقهلية

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أصدرت قرارات عاجلة، بشأن حالة ترديد إجابات امتحان الكيمياء، تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في الدقهلية.

تحقيق شامل للتأكد من صحة فيديو الغش

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»، أنه بمجرد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارًا عاجلاً بفتح تحقيق شامل للتأكد من صحة الفيديو والتعامل مع الأمر بحزم.

تصحيح أوراق إجابات الطلاب في اللجنة المعنية

وأشار المتحدث إلى أن جرى تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب في اللجنة المعنية، وأنه في حال تأكدت صحة «الغش الجماعي» وتطابق الإجابات بين الطلاب، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة في الدور الثاني بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن التقصير.

واختتم قائلاً: «تم بالفعل ضبط الطلاب الذين قاموا بتسريب الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم».