أستاذ بالأزهر: تماسك المجتمع في دولة المدينة سر عبور الأزمات

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنى أسس بناء تماسك المجتمع، لافتا إلى أنه كان هناك خلافات بين الصحابة وبعضهم البعض والأوس والخزرج، لولا الحكمة في تماسك المجتمع.

وأضاف «نبوي»، خلال تغطية خاصة للهجرة النبوية المباركة، والمُذاعة على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الدرس الأعظم الذي علمه لنا سيدنا النبي في الهجرة هو أن تماسك المجتمع هو سر العبور وتخطي الأزمات، لأن هناك فارقا بين المجتمع المتماسك الذي يسعى إلى حل مشاكله، عكس المجتمع غير المتماسك الذي يفكر كل فريق في مصالحه، وتصدير الأزمة».

واستطرد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسى في دولة المدينة مبادئ التكافل والعمل والتعاون، والتماسك وهذا سر التماسك في المجتمع».