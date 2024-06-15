موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة.. تعرف على أماكن الساحات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة ومختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى الأماكن المتاحة والمجهزة لاستقبال جموع المسلمين.

موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة

بدأت التجهيزات صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة ومساجدها وعلى رأسهم الجامع النبوي وسيكون إمام المسلمين، وخطيبهم في صلاة العيد غدًا، حسبما أعلنت هيئة الشؤون الدينية للحرمين الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، وستقام الصلاة بعد شروق شمس يوم الأحد 16 يونيو الموافق لليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة والمحافظات السعودية

يكون موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.

ويكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

يكون موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في المدينة المنورة

وتكون أماكن صلاة العيد في المدينة المنورة كالتالي:

المسجد النبوي الذي قدرة الاستيعابية تصل إلى 700 ألف مصل

مسجد قباء

مسجد القبلتين

مسجد المنارتين

مسجد أحد

مسجد أبي بكر الصديق

مسجد سعد بن عبادة.

مسجد عبد العزيز بن باز.

مسجد بن تيمية.

مسجد طلال الهاجري.

مسجد الأمير محمد بن فهد.

مسجد أحمد بن حنبل.

مسجد إسكان قوى الأمن.

مسجد حرم غلوم.

مسجد أجيال.

مسجد العزاب.

مسجد اليمامة.

مسجد الفالحين.