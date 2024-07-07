تامر مجدي: تجسيد شخصية الشهيد علي بمسلسل «الاختيار» الأهم في مسيرتي

أكد الفنان تامر مجدي، صاحب دور الشهيد علي علي في مسلسل «الاختيار»، أن صناع العمل تواصلوا معه لتجسيد شخصية الشهيد، وقرأ بعدها عن ملحمة البرث بشكل أكبر، موضحًا أنه اكتشف أنه سيجسد شخصية هي الأهم في حياته الفنية وتاريخية، مشددًا على أنه تأثر بهذه الشخصية «الشهيد علي علي» لفترة طويلة جدًا في حياته نظرًا للدور المهم.

ملحمة البرث

وشدد «مجدي»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن صناع العمل أرسلوا له فيديو من ملحمة البرث للتعرف على أهمية الدور الذي قام به علي علي، موضحًا أن الفيديو كان صعب وتم التعرف على شخصية علي علي من خلال معلومات على الإنترنت وتواصل مع أسرة الشهيد علي ومازال يتواصل معهم حتى الآن.

وأوضح أنه يعتبر أن والدة الشهيد علي علي بمثابة والدته الثانية في الحياة ويعتبرونه أهل، مشددًا على أنه ترى فيه بعض الملامح من ولدها الشهيد علي علي، متابعًا: «أما كانت بتتسأل كانت بتقولي اني شبه نجله الشهيد وان ولدها لم يتوفى، بتقولي يا ابني وشايفاني شبه الشهيد علي»، موضحًا أن مشاهد وأماكن التدريب بالمسلسل كانت وكأنها حرب حقيقية وكان يتم تأهليهم للتعامل مع هذه المشاهد التي ظهرت للجمهور بواقعية جدًا.