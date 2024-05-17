توقعات سؤال «الاختيار بين متعدد» في امتحان اللغة الفرنسية 2024

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في مراجعة المواد، ومنها اللغة الفرنسية، التي تعتمد على حفظ الجُمل وفهم القواعد جيدًا، وهناك 50 سؤالًا اختياريًا من المتوقع أن لا يخرج عنها الامتحان.

طارق حفيضة، معلم اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، تحدث عن توقعاته حول سؤال الاختيار بين متعدد بامتحان اللغة الفرنسية 2024، لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الاختيارية.

سؤال الاختيارات إجباري في الامتحان

يعد سؤال الاختيار بين متعدد من الأسئلة الإجبارية، في ورقة اختبار اللغة الفرنسية، لذا يجب التدريب عليها جيدًا، من خلال حفظ كلمات اللغة الفرنسية، سواء الموجودة في منهج الصف الثالث الثانوي، أو كلمات اللغة بشكل عام، إذ يعد ذلك أساسيًا في حل الاختبار كاملًا، وليس سؤال الاختيارات فقط.

ضرورة مراجعة الكلمات جيدًا

ونصح «حفيضة» بضرورة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية جيدًا قبل الامتحانات، كونها تقوي قدرات الطلبة في اللغة، وتساعدهم على الحل بسهولة، مشيرا إلى أن المادة يسهل مذاكرتها.

ويجري الطلاب استعدادتهم للامتحانات التي تبدأ في 10 يونيو القادم، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.