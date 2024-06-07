«عبايات كرداسة» الاختيار الأول في العيد.. للصلاة والخروجات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، استعد تجار سوق كرداسة التجارى بالجيزة لطلبات الزبائن، وفى مقدمتها «عباية العيد»، باستعراض تصميماتها المختلفة، التى تجمع بين العباية والفستان، وألوانها الزاهية على واجهات المحلات، لتكون بطل المشهد فى صلاة العيد والزيارات العائلية.

شراء العباية من سوق كرداسة

وتفضل عديد من السيدات شراء العباية من سوق كرداسة تحديداً، لتميزه بهذه القطعة النسائية الرائجة، التى تجمع بين الحِشمة والأناقة، كما أنها تتوافر هذه الأيام بمختلف الألوان والمقاسات، حسب توضيح الشاب العشرينى «وليد»، أحد أصحاب المحال التجارية فى سوق كرداسة التجاري بالجيزة.

كما أوضح «وليد» أن عباية العيد توافرت فى سوق كرداسة منذ أيام قليلة، تزامناً مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنها «موضة السنة»، وتتوافر بأنواع مختلفة منها الـ«سيواى»، وبمقاسات مختلفة تبدأ من الـ«SMALL»، وحتى «2X»، فضلاً عن توافر المقاسات الخاصة التى تصل حتى «8X».

متوسط سعر العباية

«كل حاجة وليها سعرها، بس متوسط سعر العباية بيكون 380 جنيه»، حسب «وليد»، الذى أوضح أن هذه القطعة تتوافر بأشكال وخامات مختلفة، سواء الحرير أو الكتان أو القطن، كما يُطَرز بعضها بحبات الترتر والبعض الآخر يكون «سادة».

وحرص التجار على توفير عباية العيد للأعمار المختلفة، بحيث يمكن ارتداؤها كزى موحَّد لنساء وفتيات الأسرة، فمتاح منها قطع للأطفال، بداية من عمر 6 أشهر وحتى 14 عاماً، وفقاً لـ«وليد»: «صممنا من كل عباية قطعتين للأم وبنتها، علشان الأسرة كلها تبقى لابسة طقم واحد فى العيد وتتبسط»، وتبدأ أسعار القطع المناسبة للأطفال من 150 جنيهاً.