حسام حبيب: محدش بيحب شيرين قدي وقولتلها أنا آسف

أبدى الفنان حسام حبيب حزنه الشديد من الأنباء المتداولة حول توتر علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وما أثير خلال الساعات القليلة الماضية.

حسام حبيب يرد على أنباء توتر علاقته بشيرين

وقال حسام حبيب في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «كل ما يثار حول وقوع مشادات بيني وبين شيرين لا صحة له، وهناك شهود رأوا ما حدث، والتحقيقات ما زالت مستمرة وسوف يظهر كل شيء».

وأضاف: «محدش في الدنيا بيحب شيرين عبد الوهاب قدي، وبعد ما نزلت من الاستديو روحت وراها فعلا بس عشان متعملش حاجة في نفسها وقولتلها لو ضايقتك أنا أسف أنا بعمل كدا كل مرة عشان ببقى خايف عليها».