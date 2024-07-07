«الأعلى للجامعات» يكشف ضوابط جديدة في تنسيق 2024.. اعرف التفاصيل

يواصل طلاب الثانوية العامة 2024، أعمال امتحانات نهاية العام والتي من المقرر أن تنتهي 20 يوليو الجاري، على أن تبدأ بعدها مباشرة أعمال تنسيق الجامعات 2024 والتي من المقرر أن تبدأ بتطبيق اختبارات القدرات، ثم أعمال مراحل التنسيق المختلفة وذلك حتى الانتهاء من تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

تنسيق الجامعات 2024

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حديثها لـ«الوطن»، عدد من النقاط التي يجرى العمل عليها من قبل المجلس بشأن تنسيق الجامعات 2024 والنقاط التي من المتوقع أن تختلف فيه عن تنسيق الجامعات 2023:

** العمل على مشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات والذي يهدف إلى التخفيض لعدد الطلاب الملتحقين بعدد من الكليات النظري من الشعبة العلمية للثانوية العامة ومايعادلها وتوزيع الطلاب على الكليات والبرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل، وترك الأمر استرشادياً للجنة العليا للتنسيق للتوزيع وفقاً لما يقتضي لها من أمور بعد تحليل شرائح نتائج امتحانات الثانوية العامة.

** إلغاء اختبارات القدرات 2024 لكليات التربية النوعية، لتكون الكليات التي يحق لها الاختبارات 5 كليات فقط تتمثل في «التربية الرياضية - التربية الفنية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية - التربية الموسيقية».

** تطوير كليات التربية النوعية وتزويدها بالبرامج التكنولوجية وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بها.

** الإبقاء على أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات التي يحتاجها سوق العمل مع زيادة نسب بعضها من إجمالي الملتحقين بها.

** التخفيض سيكون بسيطا بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية المقرر التحاقهم في الكليات النظرية.

** توفير عدد من البرامج والكليات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل وتوزيع الطلاب عليها.

** قواعد التوزيع الجغرافي لقبول الطلاب في تنسيق 2024 كما هي كانت العام الماضي.

** استثناء الطلاب الـ 1500 الأوائل بمختلف الشعب العلمية والأدبية من التوزيع الجغرافي.

** استثناء الطلاب الأوائل من الشهادات الفنية من التوزيع الجغرافي.

** الاكتفاء في اختبارات القدرات 2024 على الاختبارات المهارية.