كيفية الاستثمار في السبائك الذهبية.. «هتعمل فلوس برأس مال 8000 جنيه»

الاستثمار في الذهب يُعتبر واحدًا من الخيارات الآمنة والشائعة لحفظ القيمة على مر العصور، وتعد السبائك الذهبية وسيلة مفضلة للاستثمار في الذهب نظرًا لنقاوتها العالية وسهولة تداولها، والتي توفر ربحا ماديا أعلى من 25% من جملة رأس المال المُدخر.

وقدم نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض الإرشادات التي تساعد على بدء الاستثمار في السبائك الذهبية بذكاء وتحقيق أفضل العوائد.

الاستثمار في السبائك الذهب

بحسب «نجيب» فإن الاستثمار في السبائك الذهبية من أفضل طرق الاستثمار التي تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، الذي يمكن أن يبدأ برأس مال يُقدر بـ 8 آلاف جنيه إلى مليون جنيه، ولكن لنجاح أي استثمار لا بد من اتباع خطة محكمة؛ حتى لا يتعرض المستثمر للخسارة أو هدر الوقت، ومن النصائح التي تدعم نجاح الاستثمار ما يلي:

التخطيط في رأس المال

من الأخطاء الكارثية وضع رأس المال كاملًا في شراء سبائك الذهب وتخزينها لحين الزيادة في السعر، فقد يتعرض السوق لهبوط شديد في السعر ما يضع المستثمر في مأزق، وخاصة إذا ما كان بحاجة لبعض الأموال: «المستثمر لازم يبقى معاه سيولة ومعاه دهب، يعني يشتري بنص المبلغ اللي معاه والنص التاني يسيبه سائل زي ما هو، وبالتالي لو السعر زاد يقدر يبيع جزء من الدهب اللي معاه ويكسب، ولو السعر انخفض يقدر يشتري ذهب تاني ويخليه للمستقبل».

الاستثمار يتطلب الصبر

بيّن «نجيب» أن الاستثمار في السبائك الذهبية يتطلب صبرًا واستراتيجية واضحة، فلا يتوقع المستثمر تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة، بل يُعتبر الذهب استثمارا طويل الأجل؛ إذ تقدر أقل مدة لذلك من 8 إلى 12 شهرا: «كل ما المدة طالت كل ما كان الربح أكبر».

تحديد العائد المطلوب

إذا كان المستثمر ينتظر ربحا كبيرا من خلال استثماره في السبائك، عليه أن يبدأ برأس مال كبير يبدأ من 50 ألف جنيه، أما إذا كان يستثمر لمجرد تحقيق الربح التراكمي يمكنه أن يبدأ من 8 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، أو بالمبلغ المتاح لديه.