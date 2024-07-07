تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد.. «كم سجل الآن»

شهد سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الأحد 7-7-2024، تراجعا، مع بداية التعاملات المسائية، إذ سجل سعره نحو3220 جنيهًا للبيع، و3210 جنيهات، للشراء، حيث بلغت قيمة الانخفاض نحو 10 جنيهات، وفقا لآخر تحديث أعلنته الشعبة العامه للذهب والمجوهرات الصادر في تمام الساعة 8:25 مساءً.

سعر جرام الذهب عيار21

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار21 اليوم الأحد 7-7-2024، وفقا لشعبة العامة للذهب

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3685 جنيها للبيع، و3668 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو3220 جنيهًا للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2764 جنيها للبيع، و2751 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2150 جنيها للبيع، و2140 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي عند 25800 جنيه للبيع، و25680 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2391 دولار للبيع، و2391 دولار للشراء.