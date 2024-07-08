«عمال مصر» يفوض عبد المنعم الجمل لتسيير أعمال الاتحاد

أصدر الاتحاد العام لعمال مصر بيانا حول ما أثير خلال الفترة الماضية حول ادعاء حسن شحاتة بأحقيته للعودة إلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تكليف محمد جبران رئيس الاتحاد العام بحقيبة وزارة العمل وترويج حسن شحاتة أنه يحمل فتوى قانونية من وزارة العمل بذلك.

وأكد اتحاد العمال في بيانه أنه خاطب وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقية في ذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد أن كانت قد أصدرت أي فتاوى بصدد هذا الموضوع.

الاتحاد العام لعمال مصر

وتابع البيان: «أن وزارة العمل قد أفادت في خطابها بأنها لم تصدر أي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الشأن، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي».

وفي المقابل اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء أمس الأحد الموافق 7 / 7 / 2024 وقرر الاتحاد ما يلي:

الجمعية العمومية للفتوى والتشريع

أولا: تفويض عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسير أعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الادارية بهذا الشأن.

ثانيا: الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال لاستكمال الدورة النقابية الحالية.2026-2022.

وتوجّه الاتحاد العام بالشكر والإشادة بالمواقف الإيجابية والداعمة من القواعد النقابية العمالية لموقفها الثابت والداعم لمجلس الإدارة وحقه في إدارة شئونه وإعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية وحق التنظيم.