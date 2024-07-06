اجتماع لاختيار قائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الاثنين المقبل

شهد تشكيل الحكومة الجديدة، اختيار محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في منصب وزير العمل، خلفًا لحسن شحاتة، ليُكتب بهذا الاختيار خلو منصب رئيس اتحاد العمال.

مصير منصب رئيس اتحاد عمال مصر

ويسعى مجلس إدارة اتحاد العمال، إلى إنجاز ملف خليفة جبران في رئاسة الاتحاد، وضمان سير حركة العمل داخل المؤسسة، وهو الأمر الذي عجّل مجلس الإدارة بضرورة عقد اجتماع بعد غد الاثنين، لمناقشة هذا الملف.

قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر: «هناك عدد من الخطوات العاجلة التي سوف يقوم بها الاتحاد من أجل اختيار رئيس له أو قائم بالأعمال يقوم بتولى كل الأمور الخاصة بالاتحاد في هذه الفترة، وذلك خلال اجتماع طارئ يتم عقده بعد غدٍ الاثنين بهدف اختيار القائم بأعمال، وبحث الموقف القانوني لعودة حسن شحاتة وزير العمل السابق، ومدى صحة عودته للمنصب من عدمها».

إجراء انتخابات اتحاد العالم

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه من الممكن اللجوء إلى عقد انتخابات للاتحاد لكن هذه خطوة ليست بسيطة وسوف تأخذ بعض الوقت، لذلك يجب أن يكون هناك قائما بالأعمال لحين عقد الجمعية العمومية أو الانتخابات العمالية، وحينها يكون للجميع حق الترشح وفقا للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد.