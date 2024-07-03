«اتحاد عمال مصر» يُهنئ محمد جبران بتوليه الحقيبة الوزارية الجديدة

رحب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار رئيسه محمد جبران وزيرا للعمل، في الحكومة الجديدة التب كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتولى تشكيلها.

مجلس إدارة اتحاد العمال ييشيدون بمسيرة جبران

وأعرب أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز العمل النقابي المصري، مشيدين بما قام به جبران من خطوات من أجل النهوض بالمؤسسات التابعة للاتحاد والاتحادات المحلية العمالية بكافة المحافظات، وحرصه علي تطوير أداء الإعلام العمالي.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي أن التنظيم النقابي يقف دائما داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية ويقدر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين ظروف المواطن المصري.

مجلس الإدارة يتمنى التوفيق لوزير العمل

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لـ محمد جبران في مهامه الجديدة خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية اصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.

يذكر ان محمد جبران كان يشغل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.