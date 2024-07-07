فسحة بـ15 جنيها في «حدائق أنطونيادس».. مقصد للمصريين والأجانب بعد التطوير

أنشأها الخديوي إسماعيل لتكون نظيراً لحدائق قصر فرساي بفرنسا، لكنها تعرضت للإهمال، وأعادت الدولة تطويرها، لتصبح تحفة فنية لا تقل عن أفضل الحدائق العالمية، وواحدة من أروع أماكن الخروج والفسح بالإسكندرية، ومقصداً للسائحين الأجانب بخلاف المصريين، خاصةً أن تذكرة دخولها 15 جنيهاً في الأيام العادية، و20 جنيهاً فى العطلات والأعياد.

واحدة من أقدم الحدائق التاريخية فى مصر والعالم

يحكى محمد حمد، مدير عام حدائق أنطونيادس، لـ«الوطن»، أنها واحدة من أقدم الحدائق التاريخية فى مصر والعالم، حيث يبدأ تاريخها من العصر البطلمى، وكان المكان يسمى «إيلوزيس» باليونانية بمعنى «جنات النعيم»، وعثر في المكان على مقبرة تعود إلى العصر البطلمي، وفي القرن التاسع عشر كان المكان يسمى حديقة «باستيريه»، نسبة إلى مالك الحديقة الثري اليوناني باستيريه، وبعد حفر محمد علي لترعة المحمودية، قرر إنشاء القصر، وكان الخديوي إسماعيل أمر المهندس الفرنسي بول ريشار عام 1860 بإنشاء الحدائق على نفس نسق قصر فرساي في باريس.

بارون يوناني

أنشأ المهندس الفرنسي الحديقة على مساحة خمسين فداناً، وزوَّدها بعدد كبير وأنواع مختلفة من الأشجار والنخيل، بحسب محمد السيد، مسؤول الوعي الأثري بآثار الإسكندرية، كما أمر المهندس الفرنسي «ديشون» بإنشاء حديقة الزهور على مساحة خمسة أفدنة، وبسبب الأزمة المالية التي عانى منها الخديوي إسماعيل وخلفاؤه، انتقلت ملكية القصر والحدائق إلى تاجر الأقطان البارون اليوناني «جون أنطونيادس»، الذي اعتنى بالقصر، وأوصى بأن تعود ملكية القصر بعد وفاته إلى محافظة الإسكندرية، حيث قام ابنة «أنطوني» بتنفيذ وصيته في عام 1918.

حديقة الزهور

تعرضت الحدائق في الفترة الأخيرة للإهمال، وفقاً لمحمد حمد، مدير عام حدائق أنطونيادس، حتى قررت الدولة بعد ثورة 30 يونيو إعادتها للحياة، لتصبح تحفة فنية رائعة، وحالياً تتكون الحديقة من أربعة أجزاء، حديقة التنزه، وتحتوي على مركز ألعاب الأطفال ومساحات خضراء، وحديقة الزهور التي تحتوي على أنواع مختلفة من الزهور، والصوبة الملكية، والتى كانت تستخدم لزراعة النباتات والزهور النادرة، وحديقة التماثيل الرخامية.