أفضل أماكن الفسح في جنوب سيناء.. «متعة وجمال الطبيعة وجو دافئ»

تعد جنوب سيناء من المحافظات المميزة سياحيًا، حيث تضم 9 مدن لكل مدينة طابع خاص يميزها عن غيرها، مما يجعلها محافظة متنوعة للمصادر السياحية، وتحتوي على أماكن تصلح للخروج، مثل الجبال والبحار والشواطئ الرملية، فضلا عن أجوائها الدافئة صيفًا والمعتدلة شتاءً.

وقال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ محافظة جنوب سيناء تشتهر بكل أنواع السياحة، وبها أماكن مميزة للخروج في جميع مدنها التسع، ومن أجمل الخروجات التي تتمتع بها كل مدينة، هي:

مدينة طور سيناء

تغيرت طبيعة مدينة الطور من الجانب السكني إلى الشق السياحي، وذلك بعد إقامة ممشى أهل مصر ومقصد العائلة الذي يجمع مواطني المدينة في المساء، فهي تتمتع بمطاعم وكافيهات وأماكن للعب الأطفال، إضافة إلى حمام موسى.

مدينه دهب

تتميز بطابع سياحي خاص، وبها أماكن مميزة للخروج، منها الممشى السياحي بالمدينة في منطقة المسبط، التي تضم العديد من المطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية والمحلات التجارية ومحمية البلوهول، ومن أهم الرحلات بالمدينة، رحلة السفاري والعشاء البدوي، إضافه إلى الخروجة الشاطئية نهارًا.

مدينة طابا

من المدن التي لها طابع هادئ، وبها جزيرة فرعون، وقلعة صلاح الدين، كما يمكن الجلوس في المطعم المميز الواقع فوق الجبل أمام خليج الفيورد، لتتمتع بإطلالة مميزة.

مدينة رأس سدر

تتميز بقربها من مدن الدلتا والقناة، ولذلك يوجد بها مميزات لفسحة اليوم الواحد، حيث تعتمد على السياحة الشاطئية والكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية.

مدينه نويبع

يمكن الاستمتاع في مدينة نويبع، بخروجة مميزة برحلة سفاري البيتش باجي وسط الجبال والحياة البدوية، إضافة للاستمتاع بشواطئها الساحرة.

مدينة سانت كاترين

من أجمل المدن التي توفر لسكانها وزوارها، خروجات ممتعة، منها زيارة دير سانت كاترين وتسلق الجبال ومتحف الرئيس السادات في وادي الراحة، فضلا عن الاستمتاع بالمقاهي في المساء.

مدينة شرم الشيخ

تزخر بأماكن سياحية كثيرة، منها خليج نعمة وسوهو سكوير والسوق التجارية القديمة ومحمية نبق ومحمية رأس محمد ومول الميركاتو بهضبة أم السيد ورحلات السفاري الجبلية والبحرية، إضافة إلى الأماكن الترفيهية المسائية من كافيهات ومطاعم وغيرها.

مدينتا أبو زنيمة وأبو رديس

وهي من المدن التي تأخذ الطابع السكني أكثر منها السياحي، على الرغم من أنها تقابل البحر، مع وجود بعض الأماكن السياحية بها، مثل جبل سرابيط الخادم بمدينة أبو زنيمة الذي يحوي معبد الإله حتحور، فهو من أهم أنواع السياحة التاريخية بالمحافظة، وموقعها بين مدينتي رأس سدر وطور سيناء.