أماكن الفسح والخروجات في رأس السنة بالغردقة.. الجُزر البحرية والمماشي السياحية

تستقبل مدينة الغردقة السياحية آلاف الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال برأس السنة، حيث يوجد بالغردقة أماكن الفسح والخروجات وعدد من الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية والجزر البحرية والمماشي السياحية.

أماكن الفسح والخروجات بالغردقة

وأشار عصام علي الخبير السياحي وعضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يتوافد الآلاف من السائحين المصريين والأجانب على مدينة الغردقة للاحتفال برأس السنة، حيث تضم الغردقة أكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا وعددا من أماكن الفسح والخروجات والمعالم والمماشي السياحية ومارينا عالمي.

مارينا سياحى بالغردقة

وكشف علي أن افضل أماكن الفسح والخروجات بالغردقة في رأس السنة مارينا السياحي وتضم عددا من الكافيهات والمطاعم السياحية والمولات والبازرات وممشي عالمي ومارينا يخوت.

جزر بحرية

تضم الغردقة افضل أماكن الفسح والخروجات في عدد من الجزر البحرية أفضلها جزيرة الجفتون وتلقب مالديف مصر حيث الشواطئ الخلابة وممارسة السنوركل والغطس والألعاب البحرية.

المماشي السياحية من أفضل أماكن الفسح بالغردقة

أفضل أماكن الفسح والخروجات في الغردقة في رأس السنة مماشي سياحية وهي ممشى النصر والممشي السياحي وممشي هاواي وممشي فلفلة وممشي شيراتون وممشي شيري، وهي مماشي عامة بالمجان ويتوافد عليها الزائرون ليلة راس السنة للاحتفال.