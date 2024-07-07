أدير العلمية توقع اتفاقية تحالف لتطوير مشروع عقاري شرق القاهرة

وقَّعت شركات أدير إنترناشيونال اتفاقية تحالف لتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات بشرق القاهرة باستثمارات تتراوح بين 100 و150 مليون دولار، وذلك مع عدد من الشركات المصرية بحضور كل من، متعب آل سعد، ممثل شركة أدير انترناشيونال، ومحمد علام، ممثل شركة حسن علام، وجاسر بهجت، باسل المصرفي وبدير رزق.

شركة أدير العالمية

وأوضح عائض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة أدير العالمية، أن مصر سوق مهمة للدول الخليجية، فمصر تميزت في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في وقت قياسي.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته أدير العالمية اليوم، أن السوق السعودية شهدت اكتمال البنية التحتية في صناعة العقار، ومن المنتظر قرار التملك الغير في السوق السعودية والذي سيكون نقلة نوعية في المملكة.

وأكد أن أقوى سوقين في العالم هما السوق السعودية والسوق المصرية، وهو ما شجع الشركة على العمل في السوق المصرية.

وقال إن أدير تقدم مفهوم جديد في الخدمات العقارية، فالسوق المقبلة هو سوق التخصص، موضحا أن أدير العالمية متخصصة في التسويق وتستهدف الشركة التواجد في 35 دولة بحلول 2030.

وقال القحطاني إن المملكة العربية السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال عهد الملك سلمان، وولى عهده محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتمتع بأزهى عصورها.

وأضاف قريباً الإعلان عن إتاحة الفرصة للتملك في بلد الحرمين الشريفين وتحديدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.