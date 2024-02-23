عضو «التطوير العقاري» يؤكد أهمية جذب الاستثمار الأخضر في خفض استهلاك الطاقة

قال أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وعضو غرفة العقار المصري، إنه يجب التركيز على رغبات العملاء الأجانب؛ لتصدير العقار المصري، والتركيز على جذب الاستثمار الأخضر من كيانات التمويل العالمية، مؤكدًا أنّ الأبنية الخضراء تساهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بشكل كبير.

أهمية التوسع في الاستدامة والبناء الأخضر

وشدد خلال حواره على قناة «ON»، على أهمية التوسع في الاستدامة والبناء الأخضر خلال الفترة المقبلة، في سبيل دعم ملف «تصدير العقار»، بجانب أهمية التصدير العقاري بغرض الاستثمار، ولذا لا بد من تلبية متطلبات الأجانب، من خلال الشقق الفندقية المجهزة، القادرة على الجذب، حيث تتطلب أن تكون جاهزة ومكتملة وجاهزة للاستثمار.

مركز إقليمي للشركات العقارية

وأوضح أن مصر أصبحت بالفعل مركز إقليمي للشركات العقارية، في ظل انخفاض تكلفة التشغيل، وهناك إقبال كبير على الوحدات الإدارية، إذ يرتفع الطلبي عليها «بشكل مش طبيعي»، ومعظم الشركات الأجنبية، تحاول الاستثمار في وحدات إدارية بهدف الحفاظ على قيمة العملة.