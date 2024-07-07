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الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يبحثان القضية الفلسطينية والتعاون المشترك

كتب:

محمد أبو عمرة
09:37 م | الأحد 07 يوليو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة للرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وهو ما ثمَّنه الرئيس رامافوزا، مؤكداً بدوره أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين، والمضي قدماً في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة.

استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين

كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة، وكذا الموضوعات التي تمس القارة الأفريقية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعكس الأواصر الأخوية التاريخية التي تجمع شعوب القارة الأفريقية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.