نقيب الأشراف يشارك في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد

شارك السيد الشريف، نقيب الأشراف، اليوم الأحد، في احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية، بالعام الهجري الجديد، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

يجب العمل على استخلاص الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

وأكد نقيب السادة الأشراف، في تصريحات له، على هامش مشاركته في الاحتفالية، أنه يجب العمل على استخلاص الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وهي نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري الجديد

وتقدم نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأن يديم على وطننا الغالي نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.