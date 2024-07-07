أبرز تصريحات أمناء الحوار الوطني اليوم.. و«رشوان» يكشف مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ»

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن أبرز الآراء والمناقشات الكثيرة التي طرحها أعضاء مجلس الأمناء، والتي تمثل توجهات مختلفة وتعبر عن أطياف عديدة.

ونشرت إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، آراء ومناقشات مجلس الأمناء، قائلا: «رحلة حوارية تمتد لساعات حتى نصل إلى توافق حول خطواتنا المقبلة.. إليكم أبرز مشاركات وتصريحات أعضاء مجلس الأمناء خلال اجتماع المجلس الأخير».

تصريحات ضياء رشوان

وجاءت تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني كالتالي:

- تقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لتقلدهم مناصب الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

- أهمية تعهد رئيس وزراء الحكومة جديدة بأن الحوار هو واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة الفترة السابقة مما يؤكد دور الحوار الوطني.

- رفعنا 135 توصية، وليس جميعها مدرجًا في الخطة الحالية، ويعمل المستشار محمود على إعادة هيكلة الخطة ضمن إطار زمني أو موضوعي، أو كليهما، هذه فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات بشكل فعّال.

- هناك مسألة ضرورية وعاجلة، وهي التوصيات التي صدرت بالإجماع، مثل الإشراف القضائي الذي أحاله الرئيس للحكومة.

- النقطة الأخرى، هي الانتخابات المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس العام المقبل، ويتلوه في شهر أكتوبر مجلس النواب، ونحن أمام سنة تقريبا ولا نملك قوانين الانتخابات والدوائر و أعداد المجلسين.

تصريحات محمود فوزي

وجاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كالتالي:

- توجيه الشكر لأعضاء الأمانة الفنية وتثمين دورهم خلال الحوار الوطني.

- توضيح الفرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي. أهمية إشارة السيد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

- التعهد ببذل قصارى الجهد بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية.

- فيما يتعلق باللجنة التنسيقية، فقد كانت من الخطوات التي اعتبرناها استجابة قوية من الحكومة، ونستبشر بها خيرًا. ولمسنا من السيد رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار.

أوليات الحكومة

وأوضح «فوزي» أولويات الحكومة التي تتمثل في إنجاز مشروعات القوانين الآتية:

1. مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات.

2 مشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.

3 مشروع قانون المحليات.

4. مشروع قانون التمييز. يجب أن يتم تبني نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق، حيث يشارك فيه العديد من الأطراف.

- التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيًا على السلام المجتمعي، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وجاءت باقي تصريحات مجلس أمناء الحوار الوطني كالتالي: