كاتب صحفي: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة نحو الإصلاح السياسي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، تعليقاً على توقيت تغيير الحكومة، إنَّ العالم أجمع توقف أمام التغيير الوزاري بالحكومة المصرية في هذا التوقيت - تحديداً، رغم أنه شأن داخلي، مرجعاً ذلك إلى أنه حدث في مصر تغير كبير وجب تسليط الضوء عليه، وهو الدعوة إلى الحوار الوطني وأطلق شرارته الأولى مبادرة من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

مصر تسير على خطى الاصلاح السياسي بالتوازي مع «الاقتصادي»

وتابع «الدوي»، في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، موضحاً: «بدأ هذا التغيير الفعلي منذ عامين بإعلان الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الدعوة إلى حوار وطني بين القوى السياسية».

الرئيس السيسي حرك المياه الراكدة بإطلاق الحوار الوطني

ووصف ما فعله الرئيس السيسي وقتها: «نطلق عليه تحريك المياه الراكدة.. ألقى حجرًا في المياه الراكدة»، مستطرداً: «مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى هذه اللحظة، ولكن السياسيين والمنظرين رأوا أن اهتمام الدولة بالشق الاقتصادي فقط على حساب الحياة السياسية.. شافوا مصر مفيهاش سياسة»، فكان الرد عليهم أن «مصر تسير في مسارين متوازيين إصلاح سياسي وآخر اقتصادي بالتوازي، أي في نفس الوقت، بل إن الإعلان عن إصلاح اقتصادي كان في نفس وقت الإعلان عن إصلاح سياسي».