أسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 8-7-2024

استقرت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية آخر تحديث لأسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 8-7-2024، وفقًا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سجّل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.51 جنيه.

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.055 جنيه مصري.

وسجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.

وبلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.90 جنيه خلال تعاملات اليوم.