هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل.. هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ إذ يرغب البعض في صيام هذا اليوم لما له من فضل عظيم وثواب كبير دون معرفة حكم صيامه منفردا، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على تساؤل هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ إن يوم عاشوراء ليس واجب صيامه، ولكنه من الأيام التي يسن صيامها.

صيام يوم عاشوراء

وأضاف «ممدوح» في إجابته على سؤال هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أن يوم عاشوراء له فضل عظيم، ويسن معه أن يصام تاسوعاء، وبذلك يجوز صيامه وحيدا باعتباره سنة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عن صيام يوم عاشوراء منفردًا، إنه لا حرج في ذلك، مستشهدة بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.