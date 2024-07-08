طرح شقق الإسكان الاجتماعي قريبا.. آلاف الوحدات في مختلف المحافظات

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل قريبا، إضافة لطرح شقق الإسكان المتميز من هيئة المجتمعات العمرانية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحاً أنه سيجري الإعلان عن الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان لـ«الوطن»، أن طرح شقق الإسكان الاجتماعي، سيكون في عدة مدن، إذ يشمل 17 منطقة، منوهة بأنه يجري تكثيف العمل وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق واستكمال البنية التحتية وزراعة المساحات الخضراء، استعدادًا لطرح الشقق السكنية للحجز أمام المواطنين جاهزة للسكن فور تسلمها.

50 ألف شقة ضمن الإسكان الأخضر

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح المقبل من شقق الإسكان الاجتماعي سيشمل نحو 25 ألف شقة من «الإسكان الأخضر»، مضيفاً أنه يجري العمل على إنشاء نحو 25 ألف شقة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي لشقق الإسكان الأخضر نحو 50 ألف شقة سكنية، لافتًا إلى أن التوجه الجديد لمشروعات الوزارة ينصب نحو تشييد مجتمعات عمرانية خضراء صديقة للبيئة، مؤكداً أن الإسكان الأخضر يوفر من 40 إلى 50 % من الطاقة.

تفاصيل الطرح المقبل من الإسكان

وكشفت مصادر بالوزارة، عن تفاصيل الطروحات المقرر فتح الحجز عليها خلال الفترة المقبلة، مبينة عدد الوحدات في كل محور كالتالي:

1- طرح 45504 شقة سكنية ضمن الطرح الخامس لـ«سكن لكل المصريين».

2- طرح 3120 شقة بمحور «سكن مصر» لمتوسطي الدخل.

3- طرح 1000 وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، لمنخفضي الدخول.