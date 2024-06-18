شرط أساسي للتقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي.. خلي أوراقك جاهزة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط التقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، والذي سيعلن فتح باب حجزه أمام المواطنين خلال الأيام المقبلة.

وتمثلت شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، في الآتي:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ويصل حتى 50 سنة.

2- ألا يكون المتقدم للحجز حصل على إستفادة من مبادرات التمويل العقاري قبل ذلك.

3- أن يكون المتقدم للحجز غير مستفيد بأي وحدة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض.

4- ألا يكون المتقدم من مالكي أرض بشكل خاص.

5- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم على الحصول على شقة بها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

شرط أساسي للتقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان

وأكدت وزارة الإسكان على شرط أساسي للتقديم في الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ، وهو تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري، أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، إضافة إلى شهادة تأمينات اجتماعية، على أن تكون التأمينات سارية ومبين بها بداية التأمين.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1- صورة الرقم القومي للزوج والزورجة.

2- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال مرافق.

4- شهادة دخل.

5- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

6- قيد عائلي مميكن.

7- قسيمة زواج مميكنة.

8- برنت تأمينات إن وجد.

9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

11- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينى المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

12- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

تحذير الإسكان من المواقع المضللة أو الشائعات

وحذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الانسياق خلف المواقع المضللة أو الشائعات، موضحًا أن التعامل مع الصندوق يكون من خلال المنصات الرقمية التابعة له، أو من خلال خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية: 5999 أو 5777 أو 1188، أو من خلال الهاتف على الرقم 090071117 من أي تليفون أرضي.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقتٍ سابق عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، خلال أيام بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، على أن يجري طرح كراسة الشروط وباقِ التفاصيل من خلال موقع مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.