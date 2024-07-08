علي صبحي يروج لانضمامه لفيلم «سيكو سيكو» بصورة من السيناريو

أعلن الفنان علي صبحي، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» انضمامه لفيلم «سيكو سيكو»، بطولة عصام عمر، وطه دسوقي.

ونشر علي صبحي، صورة من سيناريو الفيلم، معلقًا: «يا مسهل يا كريم».

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة المتحدة للانتاج السينمائي.

فيلم ولاد رزق 3

كما حقق «صبحي» نجاحا كبيرا بعد مشاركته في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق 3 والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم ولاد رزق 3 يشارك ببطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وآسر ياسين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، ونيكول سعفان وآخرين.