الفنان علي صبحي يكشف تفاصيل شخصية «كوري» في فيلم ولاد رزق 3

يظهر الفنان علي صبحي للمرة الأولى في فيلم ولاد رزق 3 الذي يُعرض الآن في دور العرض، وظن البعض أنه سيحل مكان شخصية عاطف التي قدمها الفنان أحمد داود.

علي صبحي يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم ولاد رزق 3

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان علي صبحي حقيقة الأمر، وقال إن شخصية «كوري» التي يقدمها خلال أحداث فيلم «ولاد رزق 3 القاضية»، بعيدة تمامًا عن شخصية عاطف التي قدمها الفنان أحمد داود في الجزئين الأول والثاني، وكذلك شخصية رجب التي قدمها الفنان أحمد فيشاوي وليس لها أي علاقة بهما، لكنها شخصية خاصة لها مفرداتها وتفاصيلها.

تفاصيل شخصية «كوري»

وعن تركيبة شخصية كوري التي يقدمها وطريقة حديثها، قال إن «كوري» له طريقة حديث خاصة اقترحها عليه المخرج طارق العريان، وكان متخوفًا منها في البداية، لكنهما اتفقا على تجربتها أمام الكاميرا، وبالفعل تم تنفيذها وخرجت بهذا الشكل.