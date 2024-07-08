أمين «الشعب الجمهوري»: التكامل بين الحكومة والبرلمان ضروري لخدمة المواطن

التقى جمال عبيد عضو مجلس النواب أمين حزب الشعب الجمهوري بالسويس، طارق الشاذلي محافظ السويس بالتزامن مع تسلم المحافظ مهام عمله في أيامه الأولى بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مطالب أهالي السويس

وأوضح «عبيد» في تصريح لـ «الوطن»، أنَّ اللقاء جاء ضمن التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وعرض مطالب أهالي السويس على المحافظ الجديد، لافتًا إلى أنَّ البرلمان له دور مهم في متابعة أداء الحكومة ونقل احتياجات المواطنين إليها في شكل مقترحات أو طلبات عامة.

الشعب الجمهوري

وأكّد أمين حزب الشعب الجمهوري بالسويس أنَّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والعمل المكثف على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أنَّه طلب من المحافظ توجيه الدعم لتطوير مناطق «الكابنون الجديدة والصفا وفيصل ومساكن شل»، مع العمل على مد خطوط مياه شرب رئيسية لمنطقة السلام 1،2، ورفع كفاءة طريق «القاهرة - السويس» من الكيلو 109 حتى مدينة السلام، مع تطوير مستشفى السويس العام ومستشفى حوض الدرس، بالإضافة لمراجعة الترع وخطوط مزارع الأسماك وتطويرها.