اليوم ذكرى ميلادها.. محطات في حياة علية الجباس أشهر سجانة بعالم الفن

في مثل هذا اليوم ولدت الفنانة علية الجباس التي كانت واحدة من أشهر كومبارسات الفن، إذا كانت حاضرة دائما على شاشة السينما والتلفزيون، حتى استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير وتتعلق في أذهانهم، وتميزت بتقديم أدوار الشر واشتهرت بتقديم دور السجانة في أغلب أعمالها.

رحلة الفنانة علية الجباس في عالم الفن

رحلة طويلة خاضتها الفنانة علية الجباس في عالم الفن، إذ بدأت حياتها كمفتشة في الجمارك، وفي عام 1984 أسست فرقة «الجمارك المسرحية»، بعد ذلك عملت في نادي المسرح مع الفنان فؤاد صالح، ثم شاركت في تأسيس فرقة الإقليمى مع نصر الدين غريب.

ولدت الفنانة علية الجباس في محافظة بورسعيد عام 1943، وبعد ذلك انتقلت إلى القاهرة من أجل أداء مسرحية الدرافيل، وحينها اختارها المخرج أسامة أنور عكاشة لأداء دور السبعاوية في مسلسل ليالى الحلمية وبعد ذلك اتجهت إلى السينما.

الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة الراحلة

أعمال فنية عديدة شاركت بها الفنانة الراحلة علية الجباس، فجميعها أدوار تدور حول البلطجة والفتوة وتارة في الشر، منها دور السبعاوية في مسلسل «ليالي الحلمية»، زوجة بسة الذي بدأ جامعا لـ«أعقاب السجاير»، كما أنها عملت دور مثل «السجانة» وأيضا «معلمة القهوة» بالإضافة إلى دور «صاحبة البيت الشعبي»، وشاركت أيضا فى فيلم «يا مهلبية يا» مع المخرج شريف عرفة بطولة ليلى علوى، هشام سليم، أحمد راتب، عبد العزيز مخيون.

لم تقتصر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة علية الجباس عند هذا الحد، ولكنها شارك أيضا في فيلم إشارة مرور وضربة جزاء، كذلك كونشرتو في درب السعادة، بالإضافة إلى فيلم 85 جنايات، ديسكو ديسكو، كروانة، المزاج، يامهلبية يا، هيستريا.