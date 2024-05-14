شريف منير يفجر مفاجأة في عيد ميلاده.. حكاية غريبة عن إصابته بـ«ليالي الحلمية»

يحتفل الفنان شريف منير اليوم بعيد ميلاده، وقدّم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي يقارب عددها 103 عمل متنوع بين السينما والدراما، وأصدر خلال العام الحالي عملين سينمائيين وعملًا دراميًا عُرض في شهر رمضان الماضي يحمل اسم «بقينا اتنين» إلى جانب الفنانة رانيا يوسف، وجسد من خلاله دور «أدهم».

ومن ضمن الأعمال التي قدمها الفنان شريف منير خلال مسيرته المهنية الكبيرة مسلسل «ليالي الحلمية»، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار على رأسهم يحيى الفخراني والراحل صلاح السعدني، وقدم من خلاله شخصية «ناجي طه السماحي».

وتحدث الفنان شريف منير في برنامج «عيش الليلة» الذي يقدمه أشرف عبد الباقي على قناة «DMC» عن أزمة تعرّض لها أثناء تصويره لمسلسل «ليالي الحلمية» الجزء الثاني، فقال: «أثناء تصويري لمسلسل ليالي الحلمية الجزء الثاني بالتحديد في الحلقة 24، كنت أجلس مع الراحل صلاح السعدني وقت الراحة وأشرب كوبًا من الماء، لأجد الماء يسقط من فمي، فنظر إلي صلاح السعدني وتساءل عن شيء غريب ظهر على وجهي».

شريف منير يصاب بالعصب السابع

وتابع حديثه: «فذهبت إلى المرآة ونظرت إلى وجهي لأجد عيني مغلقة والعين الأخرى مفتوحة وفمي به انحناء كبير، لأكتشف أنّني أصبت بالعصب السابع، وهذا المرض يأتي عند تعرّض الشخص لهواء شديد فيصيب العصب السابع ويصيبه بشلل نصفي».

شريف منير يعمل في ليالي الحلمية أثناء إصابته

واستكمل «وقدّمت حلقتين في المسلسل وأنا مصاب بهذا المرض ولا أستطيع التحدث، وحينها كنا نعمل بالأوردر الساعة الخامسة صباحًا، وعند دخولنا الأستوديو لم نعلم هل انتهينا من التصوير أم مازال مستمرًا، وذلك لأنّه حينها كنا نعمل على تصوير الحلقات يومًا بيوم، كما أنّنا كنا نرتبط بميعاد تسليم الحلقات حتى تدخل المونتاج وتسافر إلى الدول العربية لتعرض في اليوم ذاته».

وتحدث عن سبب إصابته بهذا المرض حينها فقال «أثناء تصوير هذا المسلسل كانت الإضاءات لم تكن بها تطور، فكان هناك أحد الإضاءات الموضوعة بجانب وجهي وجعلتني أشعر بالحر الشديد والتعرق، وعند خروجي في الهواء أصبت بهذه الأزمة».