4 مشروعات بـ100 مليون دولار.. اعرف خطة تحالف «سيجنفاي فليبس وجيلا» للعمل في مصر

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تحالف «سيجنفاي فيليبس وجيلا» يقترح تنفيذ 4 مشروعات جديدة بمصر باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، بعضها مشترك بين جيلا وسيجنفاي فيليبس وشركائها.

المشروع الأول

وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المشروع الأول ينفذه تحالف شركة جيلا وفيلبس، ويعمل على ما يلي:

- إقامة أول مصنع للإضاءة في مصر لهذا التحالف باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 50 مليون دولار.

- تقديم مقترحات إضاءة «ليد» على أحدث طراز.

- توفير 1000 فرصة عمل.

- تصدير إلى أوربا وأفريقيا والشرق الأوسط ب نسبة 60%.

المشروع الثاني

- مستهدف إقامته في العاشر من رمضان.

- إجمالي مساحة المصنع 80 ألف متر.

- 20 مليون دولاراستثمارات تقريبية.

المشروع الثالث

- إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات .

- تم الانتهاء من أول 5 ميجاوات.

- 20 مليون جنيه استثمارات جديدة سيتم ضخها .

المشروع الرابع

- يستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر.

- 16 مليون دولار مستهدف ضخها.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر

وأشار معلومات الوزراء إلى أن دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى ممثلي تحالف سيجنفاي فيليبس وجيلا، لاستعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، والعمل على توطين مختلف الصناعات، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، والتركيز على قطاع الصناعة.